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Espreso.tvОбществоВ Печерском суде столицы неизвестные распылили токсичное вещество

В Печерском суде столицы неизвестные распылили токсичное вещество

На третьем этаже Печерского районного суда Киева кто-то распылил неизвестное токсичное вещество

Об этом сообщает пресс-служба суда в Facebook.

Отмечается, что из-за этого вещества у судей, работников аппарата и посетителей суда начались проблемы с дыханием и режущие ощущения в органах дыхания. Инцидент привел к задержке и отложению судебных заседаний, назначенных в этот день.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам вмешательство в деятельность суда, пока продолжаются следственные действия.


 

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