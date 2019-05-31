В Печерском суде столицы неизвестные распылили токсичное вещество

31 мая, 2019, 17:02

На третьем этаже Печерского районного суда Киева кто-то распылил неизвестное токсичное вещество

Об этом сообщает пресс-служба суда в Facebook.

Отмечается, что из-за этого вещества у судей, работников аппарата и посетителей суда начались проблемы с дыханием и режущие ощущения в органах дыхания. Инцидент привел к задержке и отложению судебных заседаний, назначенных в этот день.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам вмешательство в деятельность суда, пока продолжаются следственные действия.



