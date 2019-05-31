В ООН заявили, что Ассанж подвергался психологическим пыткам

31 мая, 2019, 13:26

Спецдокладчик ООН по вопросам пыток и жестокого обращения Нильс Мельцер заявил, что основателя платформы WikiLeaks Джулиана Ассанжа подвергли психологическим пыткам в Великобритании

Об этом сообщает газета The Times .

"Мельцер раскритиковал Великобританию, Америку и Швецию, обвинив их в навязывании Ассанжу неустанной и безудержной кампании по запугиванию", - говорится в сообщении.

По его словам, у Ассанжа есть все симптомы после психологической пытки, в частности, хроническая тревожность, стресс и "ярко выраженная психологическая травма". Спецдокладчик ООН утверждает, что эти симптомы видны невооруженным глазом.

"У Ассанжа можно наблюдать все симптомы длительного страдания", - добавил Мельцер.

Накануне стало известно, что Ассанжа перевели в больничное отделение лондонской тюрьмы Белмарш в связи с проблемами со здоровьем.

Wikileaks не привела деталей госпитализации, но подчеркивает, что состояние Ассанжа ухудшалось в течение семи лет, когда тот жил в посольстве Эквадора "в условиях, несовместимых с базовыми правами человека".

Очередные слушания по делу о его экстрадиции в США были назначены в Вестминстерском магистратском суде столицы Великобритании 30 мая, однако они не состоялись из-за состояния здоровья Ассанжа.

Защитник основателя Wikileaks Пьер Самуэльсон сообщил, что состояние здоровья Ассанжа в минувшую пятницу было таким, что "нельзя было вести с ним нормальный разговор".