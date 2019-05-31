В ООН заявили, что Ассанж подвергался психологическим пыткам
Об этом сообщает газета The Times .
"Мельцер раскритиковал Великобританию, Америку и Швецию, обвинив их в навязывании Ассанжу неустанной и безудержной кампании по запугиванию", - говорится в сообщении.
По его словам, у Ассанжа есть все симптомы после психологической пытки, в частности, хроническая тревожность, стресс и "ярко выраженная психологическая травма". Спецдокладчик ООН утверждает, что эти симптомы видны невооруженным глазом.
"У Ассанжа можно наблюдать все симптомы длительного страдания", - добавил Мельцер.
Накануне стало известно, что Ассанжа перевели в больничное отделение лондонской тюрьмы Белмарш в связи с проблемами со здоровьем.
Wikileaks не привела деталей госпитализации, но подчеркивает, что состояние Ассанжа ухудшалось в течение семи лет, когда тот жил в посольстве Эквадора "в условиях, несовместимых с базовыми правами человека".
Очередные слушания по делу о его экстрадиции в США были назначены в Вестминстерском магистратском суде столицы Великобритании 30 мая, однако они не состоялись из-за состояния здоровья Ассанжа.
Защитник основателя Wikileaks Пьер Самуэльсон сообщил, что состояние здоровья Ассанжа в минувшую пятницу было таким, что "нельзя было вести с ним нормальный разговор".
- Напомним, что 11 апреля британские полицейские арестовали в Лондоне основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
- Скотленд-Ярд пояснил, что Ассанж был арестован в Лондоне по запросу США.
- Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что Ассанж был лишен крова из-за нарушения международных конвенций и агрессивного поведения.