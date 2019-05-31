В Харькове закрыли автошколу, где училась Зайцева
31 мая, 2019, 16:01
Автошкола в Харькове, где училась виновница смертельного ДТП на Сумской Елена Зайцева, прекратила свою деятельность
Об этом сообщил в эфире ObozTV начальник Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий.
Отмечается, что из-за общественного резонанса руководство автошколы решило закрыться, а не исправлять нарушения, выявленные в ходе следствия.
Криклий напомнил, что аккредитационная комиссия рассмотрела перечень нарушений, которые касались материально-технической базы, и, согласно процедуре, предложила автошколе их исправить.
- 18 октября 2017 года в Харькове произошло столкновение "Лексуса" 20-летней Зайцевой, который двигался на красный свет, и автомобиля "Фольксваген Туарег", за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. В результате столкновения автомобиль сбил на тротуаре 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек умер в больнице.
- 26 февраля 2019 года Киевский райсуд Харькова признал Дронова и Зайцеву виновными в совершении ДТП и назначил им наказание в виде лишения свободы сроками по 10 лет каждому.