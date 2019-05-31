//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Харькове закрыли автошколу, где училась Зайцева

В Харькове закрыли автошколу, где училась Зайцева


фото: shipovnik.ua
Автошкола в Харькове, где училась виновница смертельного ДТП на Сумской Елена Зайцева, прекратила свою деятельность

Об этом сообщил в эфире ObozTV начальник Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий.

Отмечается, что из-за общественного резонанса руководство автошколы решило закрыться, а не исправлять нарушения, выявленные в ходе следствия.

Криклий напомнил, что аккредитационная комиссия рассмотрела перечень нарушений, которые касались материально-технической базы, и, согласно процедуре, предложила автошколе их исправить.

  • 18 октября 2017 года в Харькове произошло столкновение "Лексуса" 20-летней Зайцевой, который двигался на красный свет, и автомобиля "Фольксваген Туарег", за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. В результате столкновения автомобиль сбил на тротуаре 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек умер в больнице.
  • 26 февраля 2019 года Киевский райсуд Харькова признал Дронова и Зайцеву виновными в совершении ДТП и назначил им наказание в виде лишения свободы сроками по 10 лет каждому.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

31 мая, 2019 пятница

больше новостей

31 мая, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать