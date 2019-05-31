В Харькове закрыли автошколу, где училась Зайцева

31 мая, 2019, 16:01

Автошкола в Харькове, где училась виновница смертельного ДТП на Сумской Елена Зайцева, прекратила свою деятельность

Об этом сообщил в эфире ObozTV начальник Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий.

Отмечается, что из-за общественного резонанса руководство автошколы решило закрыться, а не исправлять нарушения, выявленные в ходе следствия.

Криклий напомнил, что аккредитационная комиссия рассмотрела перечень нарушений, которые касались материально-технической базы, и, согласно процедуре, предложила автошколе их исправить.