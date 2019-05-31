В Германии могут продолжить выплату 4 тысяч евро за приобретение электромобилей

31 мая, 2019, 13:58

Правительство Германии может продолжить субсидирование покупок электромобилей до конца 2020 года

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Die Welt.

Министр экономики Петер Альтмайер заявил, что автомобильный экологический «бонус» хорошо зарекомендовал себя. По его словам, количество заявок на получение выплаты растет, "хотя и медленнее, чем мы надеялись, но тем более важно обеспечить непрерывность поддержки".

Изначально премии за покупку экологичных авто должны были выплачиваться до конца июня 2019 года.

Сегодня выплата за покупку электромобиля в целом составляет 4 тыс. евро, за покупку гибридного - 3 тыс. евро. Сумму выплаты пополам платят государство и автопроизводители.

Также в будущем за установку акустических предупредительных сигналов, которая станет обязательной в ЕС с 1 июля, будет предоставляться субсидия в размере 100 евро за устройство.

Известно, что сейчас Федеральное управление экономики и экспортного контроля получило около 118 тыс. заявок на пособие субсидий за покупку электромобилей.