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Espreso.tvОбществоУкраинский народ не позволит отменить декоммунизацию и закон о языке, - Андрей Парубий

Украинский народ не позволит отменить декоммунизацию и закон о языке, - Андрей Парубий

Андрей Парубий
Народ Украины не позволит отменить законы о декоммунизации, о статусе украинского языка как государственного, а также закон об украиноязычных квотах в теле- и радиоэфире

Об этом во время заседания парламента заявил глава Верховной Рады, представитель "Народного фронта" Андрей Парубий, пишет пресс-служба "Народного фронта".

"Хочу отметить, что нам необходимо находить больше моментов для сотрудничества, потому что страна переживает тяжелые времена. В стране кризис, связанный с действиями президента Зеленского, и это подтвердило вчерашнее обнародование стенограммы консультаций Главы государства с представителями парламента. Более того, мы вчера услышали заявления членов команды Президента, которые говорят о необходимости отмены закона о государственном языке, о квотах на украиноязычный контент и закона о декоммунизации. К сожалению, сегодня для них это становится привычной политикой", - заявил глава Верховного Рады.

Также спикер парламента выразил убеждение, что украинский народ благодаря своему единству сможет предотвратить попытки реванша пророссийских сил и всем попыткой отменить достижения последних лет.

"Я хочу сказать от имени Верховной Рады и правительства: украинский народ этого вам не позволит. Земля под вами горит! Мы не позволим отменить ни закон о языке, ни квоты, ни декоммунизацию. Украинский народ десятилетиями шел к этому. Многие сыновья и дочери положили за это свои жизни. Поэтому нам надо объединяться перед вызовами, стоящими перед Украиной. надо стоять бок о бок, и я уверен, что реванш не пройдет", - подытожил Андрей Парубий.

 

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