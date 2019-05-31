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Espreso.tvОбществоУкраина и Коста-Рика договорились о безвизовом режиме

Украина и Коста-Рика договорились о безвизовом режиме


фото: 1001idea.info
Украина и Коста-Рика на первых в истории двусторонних отношений консульских консультациях обсудили заключение соглашения между странами о безвизовом режиме

Об этом сообщил департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины на странице в Facebook.

"Две дружественные страны впервые в истории двусторонних отношений провели содержательные переговоры по консульской проблематике", - говорится в сообщении.

На встрече делегации проанализировали состояние и перспективы сотрудничества в визово-миграционной сфере, рассмотрели вопросы защиты прав и интересов граждан и юридических лиц обоих государств, обменялись основными достижениями консульских служб и обсудили перспективы расширения взаимного консульского присутствия", - говорится в сообщении.

В департаменте также сообщили, что в целях институционализации решение коста-риканской стороны относительно введения безвизового режима для въезда на ее территорию для граждан Украины достигнута договоренность о заключении соответствующего двустороннего соглашения о безвизе.

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