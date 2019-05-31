Uber планирует банить пассажиров с низким рейтингом

31 мая, 2019, 15:33

Сервис каршеринга Uber планирует блокировать пассажиров с низким рейтингом

Об этом сообщила руководитель департамента безопасности компании Кейт Паркер, пишет Business Insider .

"Пассажиры могут потерять доступ к Uber, если их рейтинг опустится значительно ниже среднего. Они также получат советы о том, как повысить свой рейтинг - например, быть вежливыми, не мусорить в автомобилях и не обращаться к водителям с просьбой нарушать правила дорожного движения", - комментирует Паркер.

В компании не сообщают, какой рейтинг является минимально разрешенным. Однако отмечают, что пассажиры будут получать несколько предупреждений перед баном.

В Uber считают, что таким способом пассажиры и водители будут лучше понимать правила использования сервиса и "помогут Uber быть доброжелательным и безопасным для всех".