Uber планирует банить пассажиров с низким рейтингом
Об этом сообщила руководитель департамента безопасности компании Кейт Паркер, пишет Business Insider .
"Пассажиры могут потерять доступ к Uber, если их рейтинг опустится значительно ниже среднего. Они также получат советы о том, как повысить свой рейтинг - например, быть вежливыми, не мусорить в автомобилях и не обращаться к водителям с просьбой нарушать правила дорожного движения", - комментирует Паркер.
В компании не сообщают, какой рейтинг является минимально разрешенным. Однако отмечают, что пассажиры будут получать несколько предупреждений перед баном.
В Uber считают, что таким способом пассажиры и водители будут лучше понимать правила использования сервиса и "помогут Uber быть доброжелательным и безопасным для всех".
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