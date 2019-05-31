У Зеленского хотят принятия законов об импичменте и депутатской неприкосновенности одним пакетом
31 мая, 2019, 16:51
В команде президента Украины Владимира Зеленского настаивают на принятии законов об импичменте президента и снятии депутатской неприкосновенности в Верховной Раде одним пакетом
Об этом заявил глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, сообщает Интерфакс-Украина.
Законопроект о снятии депутатской неприкосновенности уже давно подан в Верховную Раду, говорится в сообщении.
"Владимир Зеленский инициировал и закон об импичменте президента. Мы хотим, чтобы эти законопроекты были приняты одним пакетом", - подчеркнул Разумков.
- Напомним, 31 мая в Раде заявили, что не знают, когда будут рассматривать законопроект Зеленского об импичменте.