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Espreso.tvОбществоУ Зеленского хотят принятия законов об импичменте и депутатской неприкосновенности одним пакетом

У Зеленского хотят принятия законов об импичменте и депутатской неприкосновенности одним пакетом


фото: glavcom.ua
В команде президента Украины Владимира Зеленского настаивают на принятии законов об импичменте президента и снятии депутатской неприкосновенности в Верховной Раде одним пакетом

Об этом заявил глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, сообщает Интерфакс-Украина.

Законопроект о снятии депутатской неприкосновенности уже давно подан в Верховную Раду, говорится в сообщении.

"Владимир Зеленский инициировал и закон об импичменте президента. Мы хотим, чтобы эти законопроекты были приняты одним пакетом", - подчеркнул Разумков.

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