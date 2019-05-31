У Зеленского хотят принятия законов об импичменте и депутатской неприкосновенности одним пакетом

31 мая, 2019, 16:51

В команде президента Украины Владимира Зеленского настаивают на принятии законов об импичменте президента и снятии депутатской неприкосновенности в Верховной Раде одним пакетом

Об этом заявил глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, сообщает Интерфакс-Украина.

Законопроект о снятии депутатской неприкосновенности уже давно подан в Верховную Раду, говорится в сообщении.

"Владимир Зеленский инициировал и закон об импичменте президента. Мы хотим, чтобы эти законопроекты были приняты одним пакетом", - подчеркнул Разумков.