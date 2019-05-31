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Espreso.tvОбществоУ Путина имперские амбиции, но с ним можно договориться, - бизнес-партнер Зеленского

У Путина имперские амбиции, но с ним можно договориться, - бизнес-партнер Зеленского

Совладелец "Квартала 95" Борис Шефир считает, что предыдущая власть была заинтересована в войне, с Путиным можно договориться, а законы о языковых квотах и функционировании государственного языка надо менять или отменять

Об этом Шефир заявил в интервью Детектор медиа.

"Долго объяснять, но наибольший удар политика украинизации нанесла телерадиопроизводству. В России тысячи кинотеатров, кроме России есть Казахстан, Беларусь, все постсоветские страны. Если бы нам внутри Украины позволили создавать на русском, мы могли бы торговать с Россией этой продукцией. Запреты - это искусственная и гадкая штука", - сетует Шефир.

Брат первого помощника президента также считает, что введение квот на языки в эфире противоречит Конституции, где говорится о гарантиях свободного развития и защиты русского и других языков.

"Квоты - это не развитие, это подавление языка. Конечно, украинский язык нужно поддерживать и развивать. Но не путем квотирования, а, например, какими-то преференциями, например, в налогообложении. Украинский язык должен стать модным. А производство на украинском - коммерчески привлекательным" - утверждает Шефир.

По его мнению, производство украиноязычных фильмов надо освободить от налогов и снизить долю заработка кинотеатров на прокате таких фильмов. Тогда, по его словам, стоимость производства такого фильма снизится почти вдвое.

"Я ожидаю пересмотра квот. 90% - это много. Закон о языке нужно отменить и принять нормальный закон. Это первый шаг для отмены войны", - рассказал Шефир.

При этом он рассказал, что за украинский сериал украинские телеканалы готовы платить от $20 тыс. до $50 тыс, а российский канал платит $200 тысяч.

"Политика должна уйти и не мешать бизнесу. У нас в предвыборной программе написано, что если убрать людей, материально заинтересованных в войне, то она закончится", - заявил партнер Зеленского.

При этом он считает, что с Путиным можно договориться.

"Им что, нравится воевать? Вы думаете, Путин - маньяк, который любит пострелять в живых людей? Он что, псих? Он умный человек. Да, у него имперские амбиции. Но можно же договориться", - заявил Шефир.

Напомним, что Борис Шефир - это брат Сергея Шефира, который занимает должность первого помощника президента.

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