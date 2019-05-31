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Espreso.tvОбществоУ Путина прокомментировали возможность встречи с Зеленским

У Путина прокомментировали возможность встречи с Зеленским


фото: tass
Для первой встречи российского президента Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским должны "созреть соответствующие условия"

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

В частности, по его словам, Кремлю необходимо понимание о готовности Зеленского выполнять Минские договоренности и контактировать с Донецком и Луганском.

"Действительно, после того как в Украине появился новый президент, снова активно возобновилось обсуждение проблематики невыполненных Минских договоренностей. И, конечно, есть необходимость продолжить обсуждение и в нормандском формате", - сказал Песков.

По его словам, в Кремле знают, что у Зеленского были контакты с министрами иностранных дел стран, входящих в нормандский формат. "Эта тема обсуждалась, но каких-то конкретных прикидок пока нет", - добавил он.

 

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