У Орбана анонсировали "венгерскую культурную экспансию" на Закарпатье

Об этом сообщает Mukachevo.net.

На пресс-конференции в Будапеште Иштван Грежа, уполномоченный венгерского министра, ответственный за развитие сотрудничества между областью Саболч-Сатмар-Берег и Закарпатьем назвал это "венгерской культурной экспансией".

"На Закарпатье мы планируем привозить большие импрезы и спектакли только высокого художественного уровня, часто невозможно в неприспособленных и давно забытых гигантских домах культуры", - отметил Грежа.

Первым этапом этой программы является реконструкция Венгерского национального театра в Берегово, где уже этой осенью разместится также культурный центр имени Шари Федак. По словам Иштвана Грежи, дальше начнется поддержка учреждений культуры по всему Закарпатью.

Эта программа требует средств в 2,5 миллиарда форинтов. Это позволит завершить реконструкцию домов в Шаланках и Пейтерфолво. В этом году состоится несколько представлений, но основная часть программы начнется в 2020-м и продлится еще два года.

Иштван Греза также поблагодарил руководителей пяти крупнейших национальных культурных учреждений Венгрии за поддержку.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял , что Будапешт "не будет жертвовать" венгерской общиной в Закарпатье "ни при каких обстоятельствах".