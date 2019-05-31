//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУ Орбана анонсировали "венгерскую культурную экспансию" на Закарпатье

У Орбана анонсировали "венгерскую культурную экспансию" на Закарпатье

Правительство Венгрии выделяет 2,5 миллиарда форинтов (более 7,5 млн евро) на широкомасштабную программу поддержки венгерской культуры в Закарпатье

Об этом сообщает Mukachevo.net.

На пресс-конференции в Будапеште Иштван Грежа, уполномоченный венгерского министра, ответственный за развитие сотрудничества между областью Саболч-Сатмар-Берег и Закарпатьем назвал это "венгерской культурной экспансией".

"На Закарпатье мы планируем привозить большие импрезы и спектакли только высокого художественного уровня, часто невозможно в неприспособленных и давно забытых гигантских домах культуры", - отметил Грежа.

Первым этапом этой программы является реконструкция Венгерского национального театра в Берегово, где уже этой осенью разместится также культурный центр имени Шари Федак. По словам Иштвана Грежи, дальше начнется поддержка учреждений культуры по всему Закарпатью.

Эта программа требует средств в 2,5 миллиарда форинтов. Это позволит завершить реконструкцию домов в Шаланках и Пейтерфолво. В этом году состоится несколько представлений, но основная часть программы начнется в 2020-м и продлится еще два года.

Иштван Греза также поблагодарил руководителей пяти крупнейших национальных культурных учреждений Венгрии за поддержку.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял , что Будапешт "не будет жертвовать" венгерской общиной в Закарпатье "ни при каких обстоятельствах".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

31 мая, 2019 пятница

больше новостей

31 мая, 2019 пятница

30 мая, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать