Ситуативная комната в СНБО функционирует. Данилюк уточнил информацию об исчезновении аппаратуры
31 мая, 2019, 18:43
Ситуативная комната в помещении Совета национальной безопасности и обороны функционирует
Об этом заявил секретарь СНБО Александр Данилюк во время брифинга, передает Еспресо.TV.
"Я четко сказал, что серверы, мониторы пропали в помещении Администрации Президента. Я просто зашел и увидел, что очень сильно поменялась обстановка. Ситуативная комната в СНБО, она функционирует полностью, и я проводил уже несколько совещаний по применению этого центра. Открыта ли правая? Да открыта. И это было не по моему обращению ", - сказал он.
По словам Данилюка, "если что-то происходит, и это в публичном доступе, то сами правоохранительные органы могут открывать и дела".
- Ранее секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что серверы с секретной информацией с ситуационной комнаты СНБО исчезли.
- У Порошенко сказали, что вся техника для ситуационной комнаты в СНБО была арендована за его собственный счет.