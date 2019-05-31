Ситуативная комната в СНБО функционирует. Данилюк уточнил информацию об исчезновении аппаратуры

31 мая, 2019, 18:43

Ситуативная комната в помещении Совета национальной безопасности и обороны функционирует

Об этом заявил секретарь СНБО Александр Данилюк во время брифинга, передает Еспресо.TV.

"Я четко сказал, что серверы, мониторы пропали в помещении Администрации Президента. Я просто зашел и увидел, что очень сильно поменялась обстановка. Ситуативная комната в СНБО, она функционирует полностью, и я проводил уже несколько совещаний по применению этого центра. Открыта ли правая? Да открыта. И это было не по моему обращению ", - сказал он.

По словам Данилюка, "если что-то происходит, и это в публичном доступе, то сами правоохранительные органы могут открывать и дела".