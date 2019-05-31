Синоптик сказала, каким будет последний день весны

31 мая, 2019, 06:30

Погода в Украине 31 мая ожидается нестабильная: дожди и солнце

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

В западных областях ожидаются дожди. Единственный намек на сухой островок 31 мая - это Волынь и Ривненская область. Дожди с грозами пройдут также в северной части Винницкой области. На остальной территории - сухо и солнечно.

Она предупредила, что ветер будет умеренный, но там, где грозы. В западных областях немного потеплеет, а вот на востоке температура воздуха будет высокой.

Температура воздуха ожидается самой высокой на юге и востоке Украины, а также в Днипре и районах области: +26... +32 градуса. В общем предполагается +25...+30 градусов, на Западе +18...+23 градуса.

В Киеве в пятницу, 31 мая, ожидается дождь, гроза, до +25.