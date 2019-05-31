Синоптик пообещала на первые летние выходные атмосферные прыжки и "какофонию" с дождями

31 мая, 2019, 12:08

Первые летние выходные, 1 и 2 июня, будут с разной температурой воздуха, в зависимости от региона, и местами с дождями

Об этом синоптик Наталья Диденко написала в своем Telegram-канале.

"Первые летние выходные в Украине будут с такими атмосферными прыжками, что у нас с Апельмоном уже кружится голова", - рассказала синоптик.

Лето в Украине в большинстве областей начнется в условиях + 24 + 30 градусов. На Западе - чуть ниже, + 20 + 25 градусов.

А на юге, на востоке и в большинстве центральных областей + 28 + 33 градуса, местами, как я уже сказала, ожидается до + 33 + 35 градусов.

"Дожди. Здесь вообще какая-то какофония. Атмосферные фронты далекого северного циклона и некоторые фронты-мальки обусловят дожди с грозами вдоль полосы Виннитчина-Черкасщина-Полтавщина-Сумщина-Харьковщина.

Грозы могут сопровождаться шквалом и градом!" - написала госпожа Диденко.

Она добавила, что Запад также получит свою очередную порцию влаги, однако 1-2 июня осадки здесь будут прерываться солнечными прояснениями. Такая же ситуация будет в Одесской области - только локальные дожди и грозы.

Ну, а все, что за этой дождевой территорией, - сухо и жарко. Юг, Восток и значительная часть Центра.

В Киеве на выходных вероятность дождя есть, однако без длительных каких-то ливней. Температура воздуха в столице будет практически идеальной для выходных + 25 + 28 градусов.