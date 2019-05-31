Стенограмма встречи Зеленского с главами фракции цензурирована, - Ляшко
Об этом лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил во время заседания Верховной Рады, передает Еспресо.TV
"Вчера Администрация Президента обнародовала стенограмму встречи Зеленского с лидерами парламентских фракций. Я утверждаю, что эта стенограмма обнародована в цензурированном виде. В частности, я сказал Зеленскому, что, если он будет нарушать Конституцию и законы, его будут, как Пиночета, преследовать всю жизнь. Пиночета в 86 лет арестовали в Лондоне, и он умер, находясь под арестом. В этой стенограмме этого отрывка нет", - отметил Ляшко.
Он также требует, чтобы еще обнародовали видео с этой встречи.
В то же время глава парламента Андрей Парубий подтвердил, что в стенограмме есть "некоторые искажения текста" и изъяты предложения.
"Но даже с теми изменениями каждый, кто прочитал ту стенограмму, может подтвердить: никакой договоренности о закрытых списках на совещании не было достигнуто. Это откровенная ложь", - добавил Парубий.
Стенограмму можно загрузить с сайта президента Украины.
Справка. Августо Пиночет - президент Чили (1974-1990), возглавил военный переворот в стране за год до своего президентства и повалил законное правительство. Его арестовали в Лондоне в октябре 1998 года. Следствие по его делу велось вплоть до его смерти. Пиночету предъявили около 300 исков по поводу массовых убийств, похищений, жестокого преследования
- 21 мая состоялись консультации президента Владимира Зеленского с лидерами парламентских фракций относительно роспуска Рады.
- Первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко, глава фракции БПП Артур Герасимов и глава парламента Андрей Парубий потребовали обнародования стенограммы встречи.