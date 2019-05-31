Стенограмма встречи Зеленского с главами фракции цензурирована, - Ляшко

31 мая, 2019, 11:40

Стенограмма закрытой встречи главы государства Владимира Зеленского с руководителями парламентских фракций относительно досрочного роспуска Верховной Рады есть цензуре, ведь из нее изъяли некоторые предложения

Об этом лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил во время заседания Верховной Рады, передает Еспресо.TV

"Вчера Администрация Президента обнародовала стенограмму встречи Зеленского с лидерами парламентских фракций. Я утверждаю, что эта стенограмма обнародована в цензурированном виде. В частности, я сказал Зеленскому, что, если он будет нарушать Конституцию и законы, его будут, как Пиночета, преследовать всю жизнь. Пиночета в 86 лет арестовали в Лондоне, и он умер, находясь под арестом. В этой стенограмме этого отрывка нет", - отметил Ляшко.

Он также требует, чтобы еще обнародовали видео с этой встречи.

В то же время глава парламента Андрей Парубий подтвердил, что в стенограмме есть "некоторые искажения текста" и изъяты предложения.

"Но даже с теми изменениями каждый, кто прочитал ту стенограмму, может подтвердить: никакой договоренности о закрытых списках на совещании не было достигнуто. Это откровенная ложь", - добавил Парубий.

Стенограмму можно загрузить с сайта президента Украины.

Справка. Августо Пиночет - президент Чили (1974-1990), возглавил военный переворот в стране за год до своего президентства и повалил законное правительство. Его арестовали в Лондоне в октябре 1998 года. Следствие по его делу велось вплоть до его смерти. Пиночету предъявили около 300 исков по поводу массовых убийств, похищений, жестокого преследования