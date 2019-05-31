Советник Порошенко заявил, что Парубий может пойти на выборы с его партией
31 мая, 2019, 21:12
Глава Верховной Рады Андрей Парубий может баллотироваться в парламент по спискам партии Порошенко Европейская солидарность
Об этом сказал советник экс-президента Петра Порошенко Юрий Бирюков, сообщает Общественное .
На уточняющий вопрос о том, будет ли баллотироваться Парубий от Европейской солидарности, Бирюков заявил: "Я думаю, да".
"Насколько я понимаю, да. Хотя, опять же, он этого прямо не сказал", - отметил Бирюков.