Сотрудника СБУ разоблачили в сбыте партии наркотиков
Об этом сообщает пресс-служба ГБР в Facebook.
Отмечается, что в рамках начатого уголовного производства следователи теруправления ГБР задокументировали факты продажи вещества растительного происхождения зеленого цвета.
Отмечается, что по заключению экспертизы, вещество, которое продавал милиционер, является особо опасным наркотическим средством - каннабисом.
30 мая при попытке сбыта очередной партии наркотиков правоохранителя задержали в порядке ст. 208 УПК, говорится в сообщении.
Отмечается, что вещественные доказательства изъяты. Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 307 УК (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).
Отмечается, что решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании ему меры пресечения. В случае доказательства вины, сотруднику СБУ грозит лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.