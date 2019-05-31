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Espreso.tvОбществоСотрудника СБУ разоблачили в сбыте партии наркотиков

Сотрудника СБУ разоблачили в сбыте партии наркотиков

ГБР задержало в Донецкой области сотрудника СБУ при попытке сбыта партии наркотиков

Об этом сообщает пресс-служба ГБР в Facebook.

Предварительно установлено, что работник одного из подразделений СБУ, которое дислоцируется в Донецкой области, привлекая к своей противоправной деятельности гражданское лицо, неоднократно поставлял наркотики (каннабис) наркозависимым местным жителям, говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках начатого уголовного производства следователи теруправления ГБР задокументировали факты продажи вещества растительного происхождения зеленого цвета.

Отмечается, что по заключению экспертизы, вещество, которое продавал милиционер, является особо опасным наркотическим средством - каннабисом.

30 мая при попытке сбыта очередной партии наркотиков правоохранителя задержали в порядке ст. 208 УПК, говорится в сообщении.

Отмечается, что вещественные доказательства изъяты. Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 307 УК (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Отмечается, что решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании ему меры пресечения. В случае доказательства вины, сотруднику СБУ грозит лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.


 

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