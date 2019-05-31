Гордон возглавил предвыборный штаб Смешко

31 мая, 2019, 10:34

Предвыборный штаб партии "Сила и честь" Игоря Смешко возглавил журналист Дмитрий Гордон

Об этом у себя в Facebook объявил сам экс-глава СБУ и экс-начальник Главного управления разведки при втором президенте Леониде Кучме в Facebook.

По словам Смешко, Гордон не будет баллотироваться в Верховную Раду, а сразу после выборов планирует вернуться к своей профильной деятельности.

На выборах президента в первом туре за Смешко проголосовали 1,1 млн человек (6%).

По информации социологов группы Рейтинг, на выборах в мае 2019 партию Смешко поддержали бы 5,1% украинцев (или 3,8% всех респондентов).