Садовый сказал, кто пойдет на парламентские выборы от Самопомощи
Об этом сообщает Новое время.
"Мы решили у себя в партии опробовать открытые списки и сделали первый важный шаг. Все депутаты Верховной Рады нашей Самопомощи прошли рейтингование в каждой области, и мы в ближайшее время уже опубликуем последовательность их номеров, которые они получат", - отметил Садовый.
Второй блок - это лидеры Самопомощи из регионов, которые проходили отбор каждый в своем регионе, а также в макрорегионе в Киеве, сообщил Садовый.
Среди них, по западу победил Виталий Федрин из Тернополя, по центру - глава Ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий, по северу - один из лидеров аграрного союза Руслан Хомнич из Волыни, по югу - предприниматель Андрей Дмитриев, Херсонская область, по востоку - Вячеслав Кущинский, Полтава.
"Они являются неизвестными для украинского парламента, но все они известны в своих регионах, в своих ассоциациях, они будут в лидирующем списке нашей партии. Также большая часть мест зарезервирована для общественных деятелей, для лидеров профессиональных сред", - добавил лидер Самопомощи.
Андрей Садовый также отметил, что готов возглавить список партии.