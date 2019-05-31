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Espreso.tvОбществоСадовый сказал, кто пойдет на парламентские выборы от Самопомощи

Садовый сказал, кто пойдет на парламентские выборы от Самопомощи

Андрей Садовый сообщил, кто будет баллотироваться от партии Самопомощь в Верховную Раду Украины и кто возглавит ее список

Об этом сообщает Новое время.

"Мы решили у себя в партии опробовать открытые списки и сделали первый важный шаг. Все депутаты Верховной Рады нашей Самопомощи прошли рейтингование в каждой области, и мы в ближайшее время уже опубликуем последовательность их номеров, которые они получат", - отметил Садовый.

Второй блок - это лидеры Самопомощи из регионов, которые проходили отбор каждый в своем регионе, а также в макрорегионе в Киеве, сообщил Садовый.

Среди них, по западу победил Виталий Федрин из Тернополя, по центру - глава Ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий, по северу - один из лидеров аграрного союза Руслан Хомнич из Волыни, по югу - предприниматель Андрей Дмитриев, Херсонская область, по востоку - Вячеслав Кущинский, Полтава.

"Они являются неизвестными для украинского парламента, но все они известны в своих регионах, в своих ассоциациях, они будут в лидирующем списке нашей партии. Также большая часть мест зарезервирована для общественных деятелей, для лидеров профессиональных сред", - добавил лидер Самопомощи.

Андрей Садовый также отметил, что готов возглавить список партии.

 

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