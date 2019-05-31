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Espreso.tvОбществоС завтрашнего дня на дорогах Украины вводят сезонные ограничения для грузовиков

С завтрашнего дня на дорогах Украины вводят сезонные ограничения для грузовиков


фото: zik
С 1 июня на дорогах Украины вводятся сезонные ограничения на движение большегрузного транспорта

Об этом сообщила пресс-служба "Укравтодора" в Facebook .

Поэтому в дневное время суток при температуре воздуха выше 28 градусов введут ограничения и запрет на передвижение по дорогам общего пользования государственного значения грузового транспорта фактической массой более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

Ограничения не будет распространяться на транспортные средства, осуществляющие перевозки опасных, скоропортящихся грузов, животных и птицы, а также перевозки, связанные с предотвращением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.

"Для временной стоянки транспортных средств используются более 900 площадок в полосах отвода дорог и возле объектов дорожного сервиса", - сообщает "Укравтодор".

За соблюдением ограничений для грузового транспорта будут следить территориальные подразделения "Укртрансбезпекы" и соответствующие областные подразделения Нацполиции.

"Укравтодор" просит пользователей дорог и перевозчиков с пониманием отнестись к вопросу сохранения дорог от преждевременных разрушений и соблюдать условия временных ограничений движения ", - говорится в сообщении.

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