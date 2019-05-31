Россия расширила санкции против ЕС

31 мая, 2019, 19:49

Россия ввела новые санкции против представителей стран-членов ЕС и евроинституций, запретив им въезд на территорию РФ

Об этом сообщили в пресс-службе российского МИД.

"Российская сторона приняла решение о расширении соответствующего списка представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации. Основанием для такого решения стали бездоказательные, а порой абсурдные обвинения в адрес наших соотечественников. РФ неоднократно предостерегала сторону ЕС от использования инструмента односторонних санкций, что противоречит международному праву", - говорится в сообщении.

Как отмечается, количество фигурантов российского списка доведено до паритетного со списком Евросоюза.