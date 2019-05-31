Россия отказалась продавать ЗРК С-400 Ирану, - СМИ

31 мая, 2019, 10:32

Россия отказалась продавать Ирану зенитно-ракетные комплексы С-400

Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.

Причиной стало опасение того, что поставки усилят напряженность на Ближнем Востоке.

По данным журналистов, решение об отказе принимал лично президент РФ Владимир Путин.

Напомним, напряженность на Ближнем Востоке, образовавшаяся в прошлом на фоне выхода США с ядерной сделки Ирана, еще более обострилась после диверсионной атаки на танкеры в Объединенных Арабских Эмиратах на минувших выходных.

В агентстве национальной безопасности США заявили, что Иран или группы, которые он поддерживает, могут быть причастны к атаке. Неопровержимых доказательств причастности Ирана нет, Тегеран отрицает свое участие в инциденте и призывает провести расследование.

Ранее командующий "Корпуса Стражей Исламской революции" бригадный генерал Хосейн Саламе пригрозил США "ударом в голову" в ответ на любые силовые действия против Ирана.

Напомним, 6 мая США отправили на Ближний Восток ударную группу во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков.

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан во время встречи помощников президента Дональда Трампа по национальной безопасности представил обновленный военный план, предусматривающий отправку 120 тыс. американских военных на Ближний Восток в случае обострения обстановки.

Иран объявил, что прекращает соблюдать части ограничений по своей ядерной программе, и пригрозил усилить ядерную деятельность, если страны-участницы ядерной сделки не защитят Тегеран от санкций США.