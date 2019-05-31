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Espreso.tvОбществоРеструктуризация шахт должна начаться с того, что потом делать с людьми, которые там работают, - Данилюк

Реструктуризация шахт должна начаться с того, что потом делать с людьми, которые там работают, - Данилюк

Любая реструктуризация шахт должна начинаться с понимания того, что делать с людьми, которые работают на этой шахте

Об этом заявил секретарь СНБО Александр Данилюк во время брифинга, передает Еспресо.TV.

"СНБО президент Зеленский созвал после посещения Львовской области. Там есть проблемы: задолженность по зарплате, то, что к ней приводит. На многие из этих проблем решение давно, но оно не вводится. Понятно, что в ближайшее время надо решать эти вопросы . Мы услышали позицию Минфина и правительства: они видят как распределить средства, чтобы собственно перекрыть недостаток средств. Мы приняли это во внимание ", - рассказал Данилюк.

По его словам, реструктуризация шахт это системное решение, "потому некоторые шахты есть и будут убыточными, сколько денег не давай".

Секретарь СНБО добавил, что любая реструктуризация должна начинаться с понимания того, что делать с людьми, которые работают на этой шахте

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