"Слава - стране": Вакарчук также подал заявки на регистрацию 4 политических торговых марок
31 мая, 2019, 14:59
Компания лидера политической партии Голос Святослава Вакарчука "Суперсимметрия" подала заявки в Украинский институт интеллектуальной собственности (Укрпатент) на регистрацию четырех политических товарных знаков
Об этом сообщает LIGA.net.
В частности, речь идет о слоганах и вижуалах: "Слава - стране!", "Настоящие изменения", "Политическая партия "Голос" и "Голос перемен".
В соответствии с определенными в заявках классификациями, указанные ТМ Вакарчук планирует использовать для полиграфии и пиара, а также в образовательной сфере.
В заявке на регистрацию бренда "Слава - стране!" указано также финансовое спонсорство, оказание помощи малообеспеченным и анализ компьютерных систем.
- Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подал в Украинский институт интеллектуальной собственности (Укрпатент) заявки на регистрацию пяти новых товарных знаков, связанных с его политической деятельностью.