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Espreso.tvОбщество"Слава - стране": Вакарчук также подал заявки на регистрацию 4 политических торговых марок

"Слава - стране": Вакарчук также подал заявки на регистрацию 4 политических торговых марок


фото: nv.ua
Компания лидера политической партии Голос Святослава Вакарчука "Суперсимметрия" подала заявки в Украинский институт интеллектуальной собственности (Укрпатент) на регистрацию четырех политических товарных знаков

Об этом сообщает LIGA.net.

В частности, речь идет о слоганах и вижуалах: "Слава - стране!", "Настоящие изменения", "Политическая партия "Голос" и "Голос перемен".

В соответствии с определенными в заявках классификациями, указанные ТМ Вакарчук планирует использовать для полиграфии и пиара, а также в образовательной сфере.

В заявке на регистрацию бренда "Слава - стране!" указано также финансовое спонсорство, оказание помощи малообеспеченным и анализ компьютерных систем.

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