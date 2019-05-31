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Espreso.tvОбщество"Хоть гантели не украли": Зеленский показал, как тренируется в спортзале в АП

"Хоть гантели не украли": Зеленский показал, как тренируется в спортзале в АП

31 мая действующий президент Украины Владимир Зеленский показал пользователям соцсети, как тренируется в спортзале в Администрации президента

Соответствующее фото от опубликовал в Facebook.

"На Банковой. Хоть гантели не украли", - написал он.

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