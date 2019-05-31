"Хоть гантели не украли": Зеленский показал, как тренируется в спортзале в АП
31 мая, 2019, 08:44
31 мая действующий президент Украины Владимир Зеленский показал пользователям соцсети, как тренируется в спортзале в Администрации президента
Соответствующее фото от опубликовал в Facebook.
"На Банковой. Хоть гантели не украли", - написал он.
- Ранее секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что серверы с секретной информацией из ситуационной комнаты СНБО исчезли.
- Вся техника для ситуационной комнаты в СНБО была арендована на деньги Петра Порошенко, написал его пресс-секретарь Святослав Цеголко.
- Заместитель главы Администрации президента Юрий Костюк заявил, что команда Зеленского все еще планирует переехать из Администрации президента и теперь команде "тяжело работается" на Банковой.
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