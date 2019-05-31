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Espreso.tvОбщество"Давайте быть толерантными": Данилюк об идее Шефира отменить языковой закон

"Давайте быть толерантными": Данилюк об идее Шефира отменить языковой закон

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк назвал "своим взглядом" идею первого помощника президента Владимира Зеленского Бориса Шефира отменить закон о функционировании украинского языка как государственного

Об этом Данилюк сказал после совещания в СНБО при участии президента, передает Еспресо.TV.

"СНБО - это коллегиальный орган, сегодня мы это не рассматривали, я вообще считаю, что это не вопрос для рассмотрения СНБО. Если спрашиваете мою личную позицию, у меня взгляды абсолютно отличаются. Борис Шефир - гражданин Украины, у него могут быть свои взгляды, у меня могут быть свои взгляды ", - сказал Данилюк.

Секретарь СНБО призвал "быть толерантными" к "другим точкам зрения".

"Государство руководствуется законами, которые приняты. Так в любой цивилизованной стране происходит. Поэтому не надо тут как-то связывать, нас много, у всех могут быть совершенно другие точки зрения. Давайте быть толерантными", - сказал Данилюк.

  • Напомним, Борис Шефир в интервью назвал Владимира Путина "умным человеком, с которым можно договориться", а также заявил о необходимости отмены закона об украинском языке как государственном и просмотра языковых квот на радио и телевидении.
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