"Давайте быть толерантными": Данилюк об идее Шефира отменить языковой закон
Об этом Данилюк сказал после совещания в СНБО при участии президента, передает Еспресо.TV.
"СНБО - это коллегиальный орган, сегодня мы это не рассматривали, я вообще считаю, что это не вопрос для рассмотрения СНБО. Если спрашиваете мою личную позицию, у меня взгляды абсолютно отличаются. Борис Шефир - гражданин Украины, у него могут быть свои взгляды, у меня могут быть свои взгляды ", - сказал Данилюк.
Секретарь СНБО призвал "быть толерантными" к "другим точкам зрения".
"Государство руководствуется законами, которые приняты. Так в любой цивилизованной стране происходит. Поэтому не надо тут как-то связывать, нас много, у всех могут быть совершенно другие точки зрения. Давайте быть толерантными", - сказал Данилюк.
- Напомним, Борис Шефир в интервью назвал Владимира Путина "умным человеком, с которым можно договориться", а также заявил о необходимости отмены закона об украинском языке как государственном и просмотра языковых квот на радио и телевидении.