Премьер Малайзии не верит, что РФ с ее "высоким уровнем дисциплины" сбила MH17
Об этом он сказал во время конференции по FCCJ в Японии, передает портал Malai Mail.
Мохаммад признал, что лайнер был сбит российской ракетой, однако заявил, что Международная следственная группа якобы не установила, кто именно ее выпустил.
"Они обвиняют Россию. Но где доказательства? Мы знаем, что ракета, которая сбила самолет, была русской модели. Но ее могли также сделать и в Украине. Нужны твердые доказательства, чтобы показать, что выстрел сделали русские. Это могли быть боевики в Украине или украинское правительство. Потому что у них есть такие же ракеты", - заявил он.
Более того, экспертам удалось восстановить маршрут зенитного комплекса как из РФ в Украину, так и назад.
"Не думаю, что сторона с таким высоким уровнем дисциплины ответственна за запуск ракеты", - выразил свое мнение премьер Малайзии.