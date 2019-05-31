Премьер Малайзии не верит, что РФ с ее "высоким уровнем дисциплины" сбила MH17

31 мая, 2019, 17:16

Глава правительства Малайзии Махатхир Мохаммад, который выступает за развитие торгово-экономических отношений с Россией, заявил, что не верит в вину РФ за сбитый над Донбассом Боинг MH17 авиакомпании Malaysia Airlines

Об этом он сказал во время конференции по FCCJ в Японии, передает портал Malai Mail.

Мохаммад признал, что лайнер был сбит российской ракетой, однако заявил, что Международная следственная группа якобы не установила, кто именно ее выпустил.

"Они обвиняют Россию. Но где доказательства? Мы знаем, что ракета, которая сбила самолет, была русской модели. Но ее могли также сделать и в Украине. Нужны твердые доказательства, чтобы показать, что выстрел сделали русские. Это могли быть боевики в Украине или украинское правительство. Потому что у них есть такие же ракеты", - заявил он.

Согласно документу, следствие установило не только происхождение ракеты, которая сбила Боинг, но и то, что ЗРК "Бук", из которого ее выпустили, принадлежит 53-й бригаде противовоздушной обороны ВС РФ, дислоцированной в Курске. При этом слова премьера Малайзии противоречат официальному докладу, представленному 24 мая 2018 в Нидерландах.

Более того, экспертам удалось восстановить маршрут зенитного комплекса как из РФ в Украину, так и назад.

Еще одним аргументом в пользу того, что РФ якобы не могла сбить пассажирский лайнер, по мнению Мохаммада, является то, что русские "военный народ" и очень "дисциплинированный".

"Не думаю, что сторона с таким высоким уровнем дисциплины ответственна за запуск ракеты", - выразил свое мнение премьер Малайзии.