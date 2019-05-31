Появились фото "Джона Сноу", который лечится от алкоголизма после финала "Игры престолов"

31 мая, 2019, 17:10

В сети появились фотографии актера Кита Харингтона, сыгравшего роль Джона Сноу в сериале "Игра престолов". Сейчас он, по сообщениям СМИ, лечится от стресса, переутомления и алкогольной зависимости

Как пишет Metro, артист попал в элитную клинику Prive-Swiss, где месяц лечения стоит 120 000 долларов, после окончания шоу. .

"Он [Харингтон] понял, что "это конец", это было то, над чем они так усердно работали в течение нескольких лет. Он находится в клинике из-за стресса, истощения и алкоголизма. Харингтон решил использовать перерыв в своем графике, как возможность провести некоторое время в оздоровительном центре, чтобы решить некоторые свои проблемы", - цитирует издание Page Six одного из актеров.

Актер практикует когнитивно-поведенческую терапию, а также медитацию для борьбы со стрессом и негативными эмоциями. Page Six сообщает, что месяц пребывания в центре стоит 120 000 долларов, а жена актера Роуз Лесли, которая сыграла в сериале роль Игритт, полностью поддерживает своего мужа, как и родные артиста.

По данным СМИ, два месяца назад Харингтон рассказал журналистам, что он обращался к психотерапевту, после того как его персонажа в "Игре престолов" воскресили, но к тому, чтобы снова оказаться в центре внимания, он оказался не готов.