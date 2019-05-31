//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирПоявились фото "Джона Сноу", который лечится от алкоголизма после финала "Игры престолов"

Появились фото "Джона Сноу", который лечится от алкоголизма после финала "Игры престолов"

В сети появились фотографии актера Кита Харингтона, сыгравшего роль Джона Сноу в сериале "Игра престолов". Сейчас он, по сообщениям СМИ, лечится от стресса, переутомления и алкогольной зависимости

Как пишет Metro, артист попал в элитную клинику Prive-Swiss, где месяц лечения стоит 120 000 долларов, после окончания шоу. .

"Он [Харингтон] понял, что "это конец", это было то, над чем они так усердно работали в течение нескольких лет. Он находится в клинике из-за стресса, истощения и алкоголизма. Харингтон решил использовать перерыв в своем графике, как возможность провести некоторое время в оздоровительном центре, чтобы решить некоторые свои проблемы", - цитирует издание Page Six одного из актеров.

Актер практикует когнитивно-поведенческую терапию, а также медитацию для борьбы со стрессом и негативными эмоциями. Page Six сообщает, что месяц пребывания в центре стоит 120 000 долларов, а жена актера Роуз Лесли, которая сыграла в сериале роль Игритт, полностью поддерживает своего мужа, как и родные артиста.

По данным СМИ, два месяца назад Харингтон рассказал журналистам, что он обращался к психотерапевту, после того как его персонажа в "Игре престолов" воскресили, но к тому, чтобы снова оказаться в центре внимания, он оказался не готов.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

31 мая, 2019 пятница

больше новостей

31 мая, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать