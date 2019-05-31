Парламентские выборы и главные события недели: "Еспресо.Дебаты" в 19:15
31 мая, 2019, 11:00
Еспресо продолжает цикл программы "Еспресо.Дебаты". Присоединяйтесь к просмотру сегодня
Говорим о парламентских выборах 21 июля и главных событиях.
Начало в 19:15.
Ведущий - Антон Борковский.
Гости:
- Павел Ризаненко - народный депутат, БПП;
- Вадим Ивченко - народный депутат, "Батькивщина";
- Татьяна Чорновил - народный депутат, "Народный фронт";
- Юрий Деревянко - народный депутат, внефракционный
- Роман Романюк - журналист "Украинской правды"
- Петр Билян - журналист
- Денис Казанский - журналист