//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПарламентские выборы и главные события недели: "Еспресо.Дебаты" в 19:15

Парламентские выборы и главные события недели: "Еспресо.Дебаты" в 19:15

Еспресо продолжает цикл программы "Еспресо.Дебаты". Присоединяйтесь к просмотру сегодня

Говорим о парламентских выборах 21 июля и главных событиях.

Начало в 19:15.

Ведущий - Антон Борковский.

Гости:

  • Павел Ризаненко - народный депутат, БПП;
  • Вадим Ивченко - народный депутат, "Батькивщина";
  • Татьяна Чорновил - народный депутат, "Народный фронт";
  • Юрий Деревянко - народный депутат, внефракционный
  • Роман Романюк - журналист "Украинской правды"
  • Петр Билян - журналист
  • Денис Казанский - журналист
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

31 мая, 2019 пятница

больше новостей

31 мая, 2019 пятница

30 мая, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать