Оккупанты 8 раз обстреляли бойцов ООС из тяжелой артиллерии и запрещенных минометов

31 мая, 2019, 19:43

В пятницу, 31 мая, по состоянию на 18:00 российские наемники на Донбассе 8 раз обстреляли позиции украинской армии, в том числе из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" захватчики обстреляли позиции Объединенных сил неподалеку Водяного и Марьинки из минометов запрещенного калибра 82 мм, около Красногоровки - с 82-мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, у Авдеевки - из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" боевики обстреляли украинские позиции в районе Майского из артиллерийских систем запрещенного калибра 122 мм, вблизи Новолуганского - с 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди украинских военнослужащих вследствие вражеских обстрелов не зафиксировано. Объединенные силы дали ответ на провокации оккупантов.