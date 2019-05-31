Нидерланды требуют объяснений от Малайзии относительно заявлений о МН17

31 мая, 2019, 22:52

Правительство Нидерландов требует разъяснений относительно последних заявлений премьер-министра Малайзии Махатхира Мохаммада, который поставил под сомнение вину России в катастрофе MH17

Об этом сообщает NOS, Передает Укринформ.

"Правительство Нидерландов обратилось к Малайзии с просьбой разъяснить последние заявления премьер-министра Махатхира Мохаммада. На этой неделе в малайзийских СМИ он поставил под сомнение ответственность России за катастрофу MH17", - говорится в сообщении.