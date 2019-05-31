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Espreso.tvОбществоНидерланды требуют объяснений от Малайзии относительно заявлений о МН17

Нидерланды требуют объяснений от Малайзии относительно заявлений о МН17

Правительство Нидерландов требует разъяснений относительно последних заявлений премьер-министра Малайзии Махатхира Мохаммада, который поставил под сомнение вину России в катастрофе MH17

Об этом сообщает NOS, Передает Укринформ.

"Правительство Нидерландов обратилось к Малайзии с просьбой разъяснить последние заявления премьер-министра Махатхира Мохаммада. На этой неделе в малайзийских СМИ он поставил под сомнение ответственность России за катастрофу MH17", - говорится в сообщении.

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