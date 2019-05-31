31 мая, 2019, 12:29

На станции метро "Выдубичи" началось строительство платформы для остановки Kyiv Boryspil Express

Об этом руководитель УЗ Евгений Кравцов написал в Facebook.

"На Выдубичах начали строить платформу для остановки Kyiv Boryspil Express. Выдубичи уже сейчас демонстрируют рост пассажиропотока и являются мощным транспортным хабом столицы. Мы хотим создать единое логистическое пространство", - написал он.

По словам Кравцова, экспрессы будут интегрированы с автовокзалом и будут иметь выход к метро.

Отмечается, что закончить ремонтные работы должны уже к концу 2019-го.