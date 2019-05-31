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Espreso.tvОбществоНа Выдубичах начали строить платформу для остановки Kyiv Boryspil Express

На Выдубичах начали строить платформу для остановки Kyiv Boryspil Express


фото: Facebook Євгена Кравцова
На станции метро "Выдубичи" началось строительство платформы для остановки Kyiv Boryspil Express

Об этом руководитель УЗ Евгений Кравцов написал в Facebook.

"На Выдубичах начали строить платформу для остановки Kyiv Boryspil Express. Выдубичи уже сейчас демонстрируют рост пассажиропотока и являются мощным транспортным хабом столицы. Мы хотим создать единое логистическое пространство", - написал он.

По словам Кравцова, экспрессы будут интегрированы с автовокзалом и будут иметь выход к метро.

Отмечается, что закончить ремонтные работы должны уже к концу 2019-го.

 

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