На Сицилии проснулся вулкан Этна
Об этом сообщил директор Национального университета геофизики и вулканологии Катании Юженио Привитера, сообщает Mirror.
"Мы наблюдаем за началом новой фазы извержения Этны, которое может скоро завершиться или длиться месяцами", - сказал он. По словам Привитера, это явление происходит на вершине вулкана и не представляет угрозы для населенных пунктов и людей, но он добавил, что поток туристов на всякий случай в этом районе должен контролироваться в целях безопасности.
Как сообщает Mirror, две трещины открылись на юго-восточном кратере и на северо-восточном фланге Нового Юго-Восточного кратера около 3 утра по местному времени. Извержение лавы продолжалось от главных кратеров.
Вулканический пепел можно было увидеть на высоте в 4 км над уровнем моря.
Отмечается, что ближайший аэропорт к вулкану в Катании остается открытым.
Как сообщалось, 20 февраля на Сицилии во второй раз за несколько месяцев активизировался самый высокий вулкан Европы - Этна, из-за облака пепла которого аэропорт Катания-Фонтанаросса отменил некоторые рейсы.