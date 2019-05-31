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Espreso.tvМирНа Сицилии проснулся вулкан Этна

На Сицилии проснулся вулкан Этна

На итальянском острове Сицилии активизировался самый высокий вулкан Европы - Этна, и было зафиксировано извержение лавы

Об этом сообщил директор Национального университета геофизики и вулканологии Катании Юженио Привитера, сообщает Mirror.

"Мы наблюдаем за началом новой фазы извержения Этны, которое может скоро завершиться или длиться месяцами", - сказал он. По словам Привитера, это явление происходит на вершине вулкана и не представляет угрозы для населенных пунктов и людей, но он добавил, что поток туристов на всякий случай в этом районе должен контролироваться в целях безопасности.

Как сообщает Mirror, две трещины открылись на юго-восточном кратере и на северо-восточном фланге Нового Юго-Восточного кратера около 3 утра по местному времени. Извержение лавы продолжалось от главных кратеров.

Вулканический пепел можно было увидеть на высоте в 4 км над уровнем моря.

Отмечается, что ближайший аэропорт к вулкану в Катании остается открытым.

Как сообщалось, 20 февраля на Сицилии во второй раз за несколько месяцев активизировался самый высокий вулкан Европы - Этна, из-за облака пепла которого аэропорт Катания-Фонтанаросса отменил некоторые рейсы.

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