На столичных пляжах содержание кишечной палочки превысило норму

31 мая, 2019, 18:00

В водоемах Киева зафиксировали превышение индекса лактозо положительной кишечной палочки

Об этом заявил заместитель главы Госпотребслужбы Киева Дмитрий Байраченко, передает Укринформ.

"Исследование пробы воды открытых водоемов по состоянию на 21 мая зафиксировано отклонение по микробиологическим показателям на пляже Радуга - Русановский пролив, на пляжах Радуга - озеро Радужное, Тельбин - озеро Тельбин там было превышение индекса ЛКП (лактозо положительной кишечной палочки). По результатам санитарно-химических показателей в тот же период, пробы воды не соответствовали требованиям государственных санитарных правил на пляжах Вербный - озеро Вербное, это водородный показатель, и биохимическое потребление кислорода было выше установленных норм на пляже Вербный Троещина, Галерный, Радуга, Тельбин и Радуга", - отметил Байраченко.

Он отметил, что повторные исследования проводили 27 мая. Результаты без изменений. Отклонение от норм на пляжах Веселая, Радуга, Вербный, Галерный, Троещина.

Кроме того, сегодня на пляжах Галерный, Троещина и Водоворот ведется капитальный ремонт и они не готовы к встрече киевлян и предоставления отдыха с возможностью купания.