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Espreso.tvОбществоНа Ривненщине нашли человеческие останки узников НКВД

На Ривненщине нашли человеческие останки узников НКВД

На территории бывшей тюрьмы в городе Дубно Ривненской области нашли 19 человеческих останков

Об этом заявила антрополог Института археологии Национальной академии наук Ольга Минейко, передает Радио Свобода .

Отмечается, что речь идет о захоронении более 400 заключенных, которые были, согласно архивным документам и свидетельствам людей, жестоко убиты НКВД (Народный комиссариат внутренних дел) в конце июня 1941 года, перед тем, как в город пришли немецкие войска.

Неподалеку от тюремной стены в одной из вырытых ям поисковая группа нашла 19 человеческих останков. Среди них: три женщины, остальные - мужчины. У четырех человек видны пулевые ранения в голову. По предварительным оценкам экспертов, в жертв целились не впритык. Расположение человеческих останков аккуратное, что свидетельствует о том, что их не бросали хаотично в ямы.

Также Минейко рассказала, что на этой территории жили украинцы, поляки, евреи, было и население немецкого происхождения.

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