Купи себе госдолг: в Приват24 появилась возможность покупать ОВГЗ

31 мая, 2019, 12:38

Через мобильное приложение Приват24 можно купить облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ)

Об этом НВ Бизнес сообщила заместитель главы правления ПриватБанка Галина Пахачук.

Возможность покупать облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) на первичном рынке уже доступна для всех клиентов банка при наличии открытого счета ценных бумаг в приложения веб-версии Приват24. Также доступен сервис личного кабинета в ценных бумагах. Отметим, что возможность покупать ОВГЗ онлайн появилась впервые.

"Месяца через два также будет доступна возможность проводить операции на вторичном рынке ОВГЗ в мобильном приложении", - отметила Пахачук.

По ее словам, сейчас есть сложности из-за того, что счет в ценных бумагах ПриватБанка, через который проводятся операции на вторичном рынке, заблокирован из-за судебного разбирательства.

"Когда будет завершен судебный процесс, через приложение можно будет продать, купленные ОВГЗ кому угодно", - добавила она.

На сегодня клиентский портфель ОВГЗ клиентов ПриватБанка составляет около 1,5 млрд грн.

Как уточнил НВ Бизнес глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев, торговля ОВГЗ онлайн закреплена в Постановлении о предоставлении профессиональным участникам возможности обслуживать клиентов онлайн, которое было принято комиссией 5 марта 2019 г. По его словам, документ принимался с целью упрощения и усиления активности инвесторов на фондовом рынке.

С учетом количества клиентов ПриватБанка в 22 млн, из которых каждый второй клиент (почти 9 млн) - активный пользователь Приват24, можно ожидать существенный приток средств от физлиц на рынок ОВГЗ, пишет издание.

В случае, если каждый второй пользователь Приват24 купит по одной гривневой облигации, то сумма достигнет 4,5 млрд грн, подсчитали в НВ.