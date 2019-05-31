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Espreso.tvОбществоКСУ должен приобщить стенограмму встречи Президента с лидерами фракций к представлению о незаконном роспуске Рады, - Тетерук

КСУ должен приобщить стенограмму встречи Президента с лидерами фракций к представлению о незаконном роспуске Рады, - Тетерук

Конституционный Суд Украины должен приобщить к заявлению о незаконном роспуске парламента Президентом стенограмму встречи Зеленского с лидерами фракций, опубликованную вчера на сайте АП - как доказательство того, что у гаранта отсутствовали конституционные основания для указа о прекращении полномочий ВР

Об этом заявил первый заместитель руководителя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук во время выступления с парламентской трибуны.

"Об этом была прямая цитата Президента (в стенограмме. - Ред.) Зеленского. Он признавал, что у него нет конституционных причин для роспуска Рады и он руководствовался исключительно политической целесообразностью и рейтингами, о которых в законе нет ни  одного упоминания и ссылки", - сказал Тетерук.

"Таким образом мы привлечем эту стенограмму для представления КСУ, чтобы доказать, что это решение является глубоко неконституционным и популистским - таким, которое основано на властной позиции Зеленского и не соответствует Конституции. Это недопустимо, потому что такого не позволяли даже те президенты, сейчас сидят под охраной ФСБ в "золотой клетке" Кремля. Все те, кто пытается узурпировать власть или действовать вопреки Конституции, заканчивают очень плохо. Поэтому предостерегаю всех, кто сидит в кабинетах и принимает решение: соблюдать здравый смысл и верховенство права, и только тогда у нас есть шанс на государство", - сказал народный депутат.

Андрей Тетерук также отметил, что его беспокоит еще и то, что "стенограмма была очень цензурирована", однако это не мешает ее включить в представление 62 народных депутатов в КСУ о незаконном роспуске парламента.

 

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