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Espreso.tvОбществоКлимкин заявил, что вел переговоры с Вакарчуком о возможности вступления в "Голос"

Климкин заявил, что вел переговоры с Вакарчуком о возможности вступления в "Голос"

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин намерен продолжить политическую карьеру

Об этом он заявил на "Радио НВ".

Он сообщил, что вел переговоры с лидером партии "Голос" Святославом Вакарчуком, однако ни к каким решениям они не пришли.

В тот же момент, Климкин отметил, что не имел отношения к партии "Блок Петра Порошенко" и не собирался туда вступать.

"Я ушел в отставку, потому что просто лично считаю, что это правильно, что это - элемент европейской политической культуры, не важно, что ее в Украине нет. Если в США или Франции меняется президент, его команда тоже не остается. Я это решение принял много месяцев назад. Я бы это сделал, независимо от результатов выборов, но я не хотел об этом публично объявлять", - сказал он.

Глава МИД пояснил, что намерен идти в политику, у него "есть амбиция что-то здесь изменить".

"Я никогда не был политиком, но за время пребывания на посту министра, наверное, им стал. Я никогда не хотел идти в политику - это всегда у меня вызывало определенное презрение. Но теперь я понимаю, что, наверное, это одна из опций. И не только опция пойти в парламент существует. Я просто говорю и ищу реальную команду ", - рассказал он.

 

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