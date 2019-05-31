Грузия будет добиваться экстрадиции Саакашвили, - прокурор

31 мая, 2019, 13:43

В Грузии намерены добиваться экстрадиции экс-президента Михаила Саакшвили и отмечают, что восстановление украинского гражданства не окажет влияния на правовое преследование экс-президента

Об этом заявил прокурор Кока Кацитадзе, пишет Грузия-online.

По его словам, прокуратура Грузии начала процедуры экстрадиции Саакашвили и эти правовые процедуры не прекращались.

"Что касается вопроса гражданства, факт утраты или восстановления гражданства не имеет никакого отношения к правовому преследованию в отношении него или экстрадиционным процедурам и не окажет никакого влияния на данный процесс. Обвиняемому судом Саакашвили обязательно придется предстать перед грузинским правосудием и ответить за совершенное преступление!" - заявил Кацитадзе.

В издании напоминают, что Саакашвили осужден по делу Сандро Гиргвлиани, а также осужден за избиение депутата парламента Валерия Гелашвили, и обвинения, и судебные процессы происходят по делам растраты государственных средств, разгона акции 7 ноября и событий вокруг телекомпании "Имеди".

Напомним, Саакашвили вернулся в Украину в среду, 29 мая. Он прибыл самолетом в аэропорт Борисполь, где его встретила толпа поклонников.