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Espreso.tvОбществоГройсман сказал, когда правительство урегулирует внедрения рынка электроэнергии с 1 июля

Гройсман сказал, когда правительство урегулирует внедрения рынка электроэнергии с 1 июля

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Кабмин урегулирует внедрения рынка электроэнергии с 1 июля в среду, 5 июня

Об этом Гройсман заявил в эфире телеканала "Интер" .

"Регулятор полностью подготовил нормативную базу. Мы в среду примем 2-3 вопроса, и вся нормативная база будет принята, и, думаю, введение будет вовремя", - сказал Гройсман.

Глава правительства подчеркнул важность не повышать цену на электроэнергию для населения.

"Здесь закон дает нам возможность ограничить цену и мы это сделаем", - сказал премьер-министр.

  • Напомним, секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что до запуска рынка электроэнергии с 1 июля не готовы его участники, а правительство должно проработать возможность отсрочки запуска .
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