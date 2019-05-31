Гройсман сказал, когда правительство урегулирует внедрения рынка электроэнергии с 1 июля
31 мая, 2019, 23:24
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Кабмин урегулирует внедрения рынка электроэнергии с 1 июля в среду, 5 июня
Об этом Гройсман заявил в эфире телеканала "Интер" .
"Регулятор полностью подготовил нормативную базу. Мы в среду примем 2-3 вопроса, и вся нормативная база будет принята, и, думаю, введение будет вовремя", - сказал Гройсман.
Глава правительства подчеркнул важность не повышать цену на электроэнергию для населения.
"Здесь закон дает нам возможность ограничить цену и мы это сделаем", - сказал премьер-министр.
- Напомним, секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что до запуска рынка электроэнергии с 1 июля не готовы его участники, а правительство должно проработать возможность отсрочки запуска .