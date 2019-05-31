Государство в смартфоне уже работает, - Кубив ответил на упреки Зеленского

31 мая, 2019, 10:43

На правительственном портале можно получить 125 публичных услуг в полностью электронизованном виде

Об этом сказал первый вице-премьер министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив во время отчета в Верховной Раде, передает Еспресо.TV

"Государственные закупки, приватизация, отчеты о технической помощи и государственные предприятия - доступны для каждого гражданина онлайн", - говорит Кубив.

По его словам, административные услуги уже также доступны в смартфоне.

"На сайте КМУ можно получить 125 публичных услуг в полностью электронизованном виде", - добавил он.