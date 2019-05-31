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Espreso.tvОбществоГосударство в смартфоне уже работает, - Кубив ответил на упреки Зеленского

Государство в смартфоне уже работает, - Кубив ответил на упреки Зеленского

На правительственном портале можно получить 125 публичных услуг в полностью электронизованном виде

Об этом сказал первый вице-премьер министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив во время отчета в Верховной Раде, передает Еспресо.TV

"Государственные закупки, приватизация, отчеты о технической помощи и государственные предприятия - доступны для каждого гражданина онлайн", - говорит Кубив.

По его словам, административные услуги уже также доступны в смартфоне.

"На сайте КМУ можно получить 125 публичных услуг в полностью электронизованном виде", - добавил он.

  • Напомним, новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявлял о намерении сделать так, чтобы граждане как можно меньше контактировали с чиновниками. "Наша цель - это государство в смартфоне", - пояснил новоизбранный президент.
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