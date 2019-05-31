Глава МИД Швеции просит у Зеленского более конкретных предложений по Донбассу

31 мая, 2019, 18:25

Министр иностранных дел Королевства Швеция Маргот Валльстрём заявляет, что предложения президента Украины Владимира Зеленского по достижению мира на Донбассе должны быть более конкретизированными

Об этом сообщает УНИАН.

Глава МИД Швеции заявила, что новая власть во главе с президентом Украины "установила ряд приоритетов, но они, наверное, должны стать более конкретными".

По ее словам, администрация Зеленского "заинтересована в мирном процессе, поскольку на востоке Украины продолжается война". "И это находится в центре их внимания - что может быть сделано на Донбассе, чтобы добиться прогресса в Минском процессе", - сказала Вальстрём.

"Это занимает важное место в повестке дня, но куда это приведет, еще предстоит выяснить. Я думаю, что они должны получить шанс представить конкретные предложения", - подчеркнула Вальстрём. Кроме того, со стороны Зеленского прозвучало о разработке планов поддержки людей, живущих на Донбассе вдоль линии соприкосновения.

Также она сказала, что на встрече с Зеленским прозвучала осторожная просьба о дальнейшей поддержке Украины со стороны Европейского Союза. Глава МИД Швеции заявила, что с польским коллегой на встрече с Зеленским была подтверждена общая позиция по поддержке и дружбе с Украиной. Она сказала, что Швеция и Польша смотрят на Украину как на европейскую державу. Руководители внешнеполитических ведомств Швеции и Польши поздравили Зеленского с его избранием на пост президента.

"Мы сказали, что с такой широкой поддержкой появляется большая надежда, но также увеличиваются ожидания", - сказала Вальстрём.