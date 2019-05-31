Глава МИД Швеции просит у Зеленского более конкретных предложений по Донбассу
Об этом сообщает УНИАН.
Глава МИД Швеции заявила, что новая власть во главе с президентом Украины "установила ряд приоритетов, но они, наверное, должны стать более конкретными".
По ее словам, администрация Зеленского "заинтересована в мирном процессе, поскольку на востоке Украины продолжается война". "И это находится в центре их внимания - что может быть сделано на Донбассе, чтобы добиться прогресса в Минском процессе", - сказала Вальстрём.
"Это занимает важное место в повестке дня, но куда это приведет, еще предстоит выяснить. Я думаю, что они должны получить шанс представить конкретные предложения", - подчеркнула Вальстрём. Кроме того, со стороны Зеленского прозвучало о разработке планов поддержки людей, живущих на Донбассе вдоль линии соприкосновения.
Также она сказала, что на встрече с Зеленским прозвучала осторожная просьба о дальнейшей поддержке Украины со стороны Европейского Союза. Глава МИД Швеции заявила, что с польским коллегой на встрече с Зеленским была подтверждена общая позиция по поддержке и дружбе с Украиной. Она сказала, что Швеция и Польша смотрят на Украину как на европейскую державу. Руководители внешнеполитических ведомств Швеции и Польши поздравили Зеленского с его избранием на пост президента.
"Мы сказали, что с такой широкой поддержкой появляется большая надежда, но также увеличиваются ожидания", - сказала Вальстрём.