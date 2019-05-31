Глава МИД Франции едет в Чернобыль

31 мая, 2019, 20:40

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан 1 июня посетит Чернобыльскую зону отчуждения

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Хочу проинформировать, что завтра я буду посещать Чернобыль", - сказал министр журналистам у здания администрации президента Украины после встречи с президентом Владимиром Зеленским в пятницу в Киеве.

"Уже давно представитель иностранного правительства не посещал этот город и зону. Я еду туда, чтобы оценить нынешнее состояние реализации проекта по реабилитации и сохранения объекта Чернобыльской АС", - добавил Ле Дриан.