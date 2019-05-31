Фаны определились, видят ли футболиста сборной Украины в основе "Селтика"
Опрос провел фанатский портал Read Celtic.
Ресурс провел опрос по выбору 2 счастливчиков 7 вингеров "Селтика", на которых должен сделать ставку новый тренер команды Нил Леннон в следующем сезоне. Им предлагали выбрать фаворитов в нескольких парах. Главным фаворитом среди болельщиков чемпионов Шотландии стал Джеймс Форрест, который набрал 87% поддержки от всех дуэлей. Форрест стал игроком года в шотландском чемпионате, оформив во всех турнирах 18 голов и 20 ассистов за 56 матчей сезона. А вот второе место со значительным отрывом от всех занял именно воспитанник "Карпат". Швед, который еще не сыграл ни одного матча за "Селтик", получил впечатляющий кредит доверия от фанатов - 64%.
"Украинец выглядит очень захватывающим талантом из того, что мы видели в нарезках видео его матчей на родине. Удар при нем, обожает забивать (14 голов за последний сезон). Неважно, играет он слева или справа - способен закрыть обе позиции. Замечательный результат Марьяна с его 64% ", - отмечает сайт болельщиков.
Главным конкурентом 21-летнего украинца является именно Форрест, любимая позиция которого также справа в атаке. А есть ведь еще арендованный в "Манчестер Сити" австралийский талант Арзани.
- Напомним, 20 мая стало известно, что полузащитник "Селтика" и сборной Украины Марьян Швед получил золотую медаль чемпиона Шотландии, а не сыграв ни одного матча за новую команду.
- 15 мая шотландский "Селтик" представил новичка команды , украинского футболиста Марьяна Шведа.
- 1 февраля украинский футболист Марьян Швед рассказал о переходе с "Карпат" в знаменитый шотландский клуб "Селтик".