Энергокомпании инвестируют в технологии Smart Grid

30 мая, 2019, 18:00

Энергетика 21 века - сложный индустриальный бизнес. Энергокомпании активно внедряют новейшие революционные технологии. Одна из таких - интеллектуальная сеть Smart Grid.

В Киеве установили уже более 150 тысяч счетчиков, которые дистанционно передают показатели энергокомпании. У клиентов, которые установили такие приборы, меньше путаницы с квитанциями. Кроме того, можно экономить. В ночное время тариф на электроэнергию вдвое дешевле.

"Преимущество велико. Такой счетчик дистанционно передает показатели. А еще его можно настроить на 2 тарифа. Так же, по нему можно провести аудит в квартире, то есть проверить потребление в квартире, какой прибор отдельно сколько потребляет электроэнергии", рассказывает мастер плановой замены счетчиков Богдан Химич.

Энергетика 21 века - сложный индустриальный бизнес. Энергокомпании активно внедряют новейшие революционные технологии. Одна из таких - интеллектуальная сеть Smart Grid. Система, в частности, повышает осведомленность диспетчера и позволяет прогнозировать выработку генерации из возобновляемых источников энергии.

"Цель наших проектов заключается в сборе как можно большего объема информации - НЭК "Укрэнерго" и сетей других энергокомпаний. А также от новых видов генерации, которые активно появляются в последние годы", - говорит руководитель группы администрирования коммерческого учета ГП" НЭК "Укрэнерго" Александр Карпенко.

Современный диспетчерский пункт компании ДТЭК обеспечивает бесперебойную работу энергосистемы столицы. На интерактивном щите управления круглосуточно отображается информация о сети. Для диспетчеров существенная экономия времени на реагирование и принятие неотложных решений во время аварий или сбоев. Ремонты становятся превентивными, а количество аварий уменьшается.

"Не выходя из помещения наши диспетчеры имеют возможность управлять режимами - производить переключение, переключение на другие источники питания. Так же оперативно они могут прореагировать на возникновение любых нештатных ситуаций которые у нас возникают", - рассказывает руководитель технического департамента "ДТЭК Киевские электросети" Владимир Гилевич.

В компании продолжают работу по телемеханизации и автоматизации системы управления. Чтобы максимально устранить человеческий фактор.

"Смарт Грид - он ориентирован на то, чтобы повышать надежность электроснабжения. Чтобы переключения проводились максимально быстро, чтобы сеть была спроектирована таким образом, чтобы она могла автоматически восстанавливать рабочее состояние. То есть переключаться на резервные питания, менять перетоки по линиям", - добавляет Владимир Гилевич.

Если в прошлом веке потребитель из-за аварий мог сутки оставаться без света, то самрт-грид позволяет сократить время реагирования и восстановления энергоснабжения до нескольких минут.