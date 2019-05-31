Экс-тренер "Челси" возглавил итальянский топ-клуб

31 мая, 2019, 10:17

Экс-наставник "Челси" Антонио Конте стал главным тренером миланского "Интера"

Об этом "Интер" сообщает на своей странице в twitter.

Срок контракта 49-летнего специалиста с миланским клубом официально не уточняется. По данным СМИ, соглашение с 49-летним специалистом рассчитано до 2022 года. Ранее сообщалось, что Конте заключит с "Интером" 3-летний контракт на 36 млн евро.

Последним местом работы Конте был "Челси". Ранее он возглавлял сборную Италии и "Ювентус".