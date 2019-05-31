Экс-тренер "Челси" возглавил итальянский топ-клуб
31 мая, 2019, 10:17
Экс-наставник "Челси" Антонио Конте стал главным тренером миланского "Интера"
Об этом "Интер" сообщает на своей странице в twitter.
Срок контракта 49-летнего специалиста с миланским клубом официально не уточняется. По данным СМИ, соглашение с 49-летним специалистом рассчитано до 2022 года. Ранее сообщалось, что Конте заключит с "Интером" 3-летний контракт на 36 млн евро.
Последним местом работы Конте был "Челси". Ранее он возглавлял сборную Италии и "Ювентус".
| UFFICIALE- Inter (@Inter) 31 мая 2019 г.
Antonio Conte sarà il nuovo allenatore dell'Inter! #WelcomeAntonio pic.twitter.com/AtklPrKlkX
- Напомним, 30 мая миланский "Интер" досрочно прекратил сотрудничество с главным тренером Лучано Спаллетти, чей контракт действовал до 2021 года.
Читайте также
-
-
-
-
23 мая, 2019 Виталий Портников: Украина исчезает с доски
-
Читайте также
-
-
-
23 мая, 2019 Виталий Портников: Украина исчезает с доски