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Espreso.tvОбществоЭкс-прокурору-предателю дали 9 лет за службу в "генпрокуратуре ДНР"

Экс-прокурору-предателю дали 9 лет за службу в "генпрокуратуре ДНР"


фото: donpress
Бывший следователь органов прокуратуры Донецкой области предал присягу и с августа 2014 года работает начальником следственного управления "Генеральной прокуратуры "ДНР"

Об этом сообщил пресс-секретарь генпрокуратуры Андрей Лысенко в Facebook.

Отмечается, что мужчина продолжает находиться на этой должности и по сегодняшний день. Он предоставляет подчиненным лицам незаконные приказы и указания о возбуждении уголовных дел, проведении следственных действий, вызовов на допрос, незаконного задержания лиц, организации незаконных проверок в учреждениях и организациях и совершает другие противоправные действия, нарушающие конституционные права граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории Донецкой области.

Учитывая, что экс-прокурор на допросы и на судебные заседания не являлся, суд назначил заочное наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с конфискацией имущества по ч. 1 ст. 258-3 (создание или участие в террористической группе или террористической организации) УК.

 

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