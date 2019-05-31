Экс-премьер Литвы Кубилюс призвал ЕС пообещать Украине перспективу членства в 2020 году

31 мая, 2019, 17:42

Бывший премьер-министр Литвы, Андриус Кубилюс, который с июля будет представлять Литву в Европарламенте, призвал в 2020 году принять декларацию с обещанием перспективы членства Украины

Об этом Кубилюс заявил в своем выступлении в литовском сейме, видео которого в Facebook опубликовала депутат Анна Гопко.

Кубилюс, который является одним из промоутеров так называемого "плана маршала для Украины" и идеи предоставления Украине перспективы членства в ЕС в 2027 году, заявил, что видит возможность принятия в 2020 году декларации, в которой бы содержалось обещание Украины относительно ее перспективы членства.

"В 2020 году Германия примет председательство (в Евросоюзе - ЕП) ... И мы видим возможности, во время немецкого председательства мы можем принять Берлинскую декларацию по примеру декларации в Салониках 2003 по интеграции Западных Балкан", - сказал Кубилюс.

В 2003 году на саммите в Салониках европейские лидеры одобрили декларацию, в которой зафиксировали перспективу членства Западных Балкан.

Кубилюс считает, что в 2027 году, когда Литва во второй раз станет председательствующей в ЕС страной, возможно принятие решения о будущем членстве Украины, а также Грузии и Молдовы, в Европейском союзе. По его словам, этому будет способствовать тому, что к 2027 году в ЕС будет голосовать ряд стран (Германия, Франция, Польша), которые являются заинтересованными в расширении Европейского союза.

"Будем амбициозными, будем реалистичными и делаем свою работу. Балтийские государства могут сыграть очень важную роль, будучи наиболее проевропейскими странами в Европе", - отметил он в своем выступлении.