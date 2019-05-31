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Espreso.tvОбществоДля решения вопросов транзита газа и внедрения нового рынка электроэнергии соберется заседание СНБО

Для решения вопросов транзита газа и внедрения нового рынка электроэнергии соберется заседание СНБО

Совет национальной безопасности и обороны Украины соберется на заседание 31 мая для решения вопросов, связанных с энергетикой, в частности продолжением транзита российского газа через Украину и запуском нового рынка электроэнергии с 1 июля 2019 г.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Сообщается, что заседание СНБО проходит в новом формате. По словам секретаря СНБО Александра Данилюка, во время заседания команда президента "будет заслушивать правительство, без политики".

"Есть вопрос, будет ли Украина транзитером газа в 2020 году. Этот вопрос как экономический, потому что если этого не произойдет, мы теряем около $3 млрд, так и геополитический, поскольку в случае, если Украина не будет транзитером газа, мы становимся объектом, а не субъектом", - сообщил Данилюк.

Также СНБО намерен рассмотреть вопрос введения нового рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года.

"Это действительно может повлиять на повышение тарифов, создать нестабильность. Решение о введении рынка электроэнергии уже принято Кабинетом Министров. Правительство сейчас не делает никаких шагов, чтобы проанализировать ситуацию и сформировать позицию, нужно отложить его введение, или нет ", - отметил Данилюк.

  • Напомним, транзитный контракт Украины с российским Газпромом был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения 31 января 2019 российский монополист планирует максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.
  • Ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сказал, что Россия имеет техническую возможность с начала следующего года не использовать украинскую ГТС для транспортировки газа в Европу.

  • Напомним также, что 15 мая в комитете Верховной Рады по ТЭК, ядерной политики и ядерной безопасности состоялся круглый стол, на котором рассматривался вопрос реформы рынка электроэнергии.

  • Участники проголосовали за открытие оптового рынка электроэнергии с 1 июля, как это предусмотрено Законом Украины "О рынке электроэнергии".

  • Новый рынок предполагает обособление деятельности по распределению и поставке электроэнергии. Это означает, что облэнерго теперь не смогут распределять электроэнергию и поставлять ее потребителям. Поставку выделяют в отдельный бизнес. Это соответствует европейским стандартам и создает условия для конкуренции.

  • Впрочем, на сайте Верховной Рады 23 мая опубликовали текст законопроекта о переносе запуска нового оптового рынка электроэнергии на три месяца.

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