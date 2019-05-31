Для решения вопросов транзита газа и внедрения нового рынка электроэнергии соберется заседание СНБО

31 мая, 2019, 13:43

Совет национальной безопасности и обороны Украины соберется на заседание 31 мая для решения вопросов, связанных с энергетикой, в частности продолжением транзита российского газа через Украину и запуском нового рынка электроэнергии с 1 июля 2019 г.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Сообщается, что заседание СНБО проходит в новом формате. По словам секретаря СНБО Александра Данилюка, во время заседания команда президента "будет заслушивать правительство, без политики".

"Есть вопрос, будет ли Украина транзитером газа в 2020 году. Этот вопрос как экономический, потому что если этого не произойдет, мы теряем около $3 млрд, так и геополитический, поскольку в случае, если Украина не будет транзитером газа, мы становимся объектом, а не субъектом", - сообщил Данилюк.

Также СНБО намерен рассмотреть вопрос введения нового рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года.

"Это действительно может повлиять на повышение тарифов, создать нестабильность. Решение о введении рынка электроэнергии уже принято Кабинетом Министров. Правительство сейчас не делает никаких шагов, чтобы проанализировать ситуацию и сформировать позицию, нужно отложить его введение, или нет ", - отметил Данилюк.