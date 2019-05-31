Болтон сравнил Brexit с объявлением независимости США

31 мая, 2019, 10:45

Советник президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Джон Болтон высказал свое мнение о перспективах Великобритании в результате выхода из Евросоюза (Brexit)

Об этом сообщает Reuters.

"США однажды провозгласили свою независимость, и все прошло хорошо", - завил Болтон.

"Он (Трамп, - ред.) был решительным сторонником Brexit, и я думаю, что он с нетерпением ждет переговоров с полностью независимой Великобританией от Европейского Союза", - сказал Болтон.

Советник президента подчеркнул, что будущие торговые соглашения между США и Британией "имеют большое значение как для Великобритании, так и для Америки".

Советник Трампа добавил, что президент готов предоставить Великобритании любую помощь по выходу из Европейского Союза, которая понадобится. Болтон также не согласился с тем, что Brexit представляет угрозу безопасности Великобритании.